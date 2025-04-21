В воскресенье, 20 апреля, в 32-м туре испанской Ла Лиги состоялись четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в указанный день.

Результаты матчей чемпионата Испании 20 апреля:

«Вальядолид» — «Осасуна» — 2:3;

«Вильярреал» — «Реал Сосьедад» — 2:2;

«Севилья» — «Алавес» — 1:1;

«Реал» — «Атлетик» — 1:0.

Турнирную таблицу испанской Ла Лиги возглавляет «Барселона», набравшая 73 очка за 32 игры. На второй строчке располагается мадридский «Реал», который заработал 69 очков. Замыкает тройку лидеров чемпионата Испании столичный «Атлетико» с 63 очками. В зоне вылета находятся «Вальядолид», набравший 16 очков, «Леганес», заработавший 29 очков, и «Алавес» с 31 очком.