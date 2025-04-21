Мареска рассказал, почему получил жёлтую карточку в концовке матча «Челси» с «Фулхэмом»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался о жёлтой карточке, полученной в концовке матча 33-го тура английской Премьер-лиги с «Фулхэмом» (2:1).

«Когда мы забили второй гол, я праздновал, и именно поэтому мне показали жёлтую карточку. Но я уверен, что это был приятный момент для игроков и болельщиков, чтобы разделить его вместе, — это важно. Как я уже много раз говорил, игроки должны чувствовать поддержку», – приводит слова Марески официальный сайт «Челси».

«Фулхэм» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2024/2025. Команда набрала 48 очков за 33 матча. «Челси» находится на пятой строчке, заработав 57 очков. На первом месте располагается «Ливерпуль», у которого 79 очков.