Результаты матчей чемпионата Италии 20 апреля

20 апреля прошли три матча 33-го тура чемпионата Италии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр, состоявшихся в этот день.

Чемпионат Италии, 33-й тур. Результаты матчей 20 апреля:

«Эмполи» — «Венеция» — 2:2;

«Болонья» — «Интер» — 1:0;

«Милан» — «Аталанта» — 0:1.

На данный момент турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Интер», который записал в свой актив 71 очко. На втором месте находится «Наполи», также набрав 71 очко. Замыкает лидирующую тройку «Аталанта», которая заработала 64 очка. В топ-5 входят «Болонья» и «Ювентус», которые набрали 60 и 59 очков соответственно.

Действующим победителем чемпионата Италии является «Интер».