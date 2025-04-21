Аршавин: если «Зенит» обыграет «Динамо», то докатит до конца чемпионата без потери очков
Поделиться
Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин назвал предстоящий матч сине-бело-голубых в рамках 26-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» ключевым для команды. Встреча состоится 26 апреля.
Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«У «Зенита» ключевой матч будет с «Динамо». Если одержат победу, то я думаю, что «Зенит» докатит до конца чемпионата без потери очков», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».
После 25 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», который набрал 55 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 53 очка. Замыкает тройку лидеров московский «Спартак» (50).
Материалы по теме
Комментарии
- 21 апреля 2025
-
01:13
-
00:48
-
00:39
-
00:39
-
00:39
-
00:34
-
00:27
-
00:27
-
00:16
-
00:04
-
00:03
- 20 апреля 2025
-
23:59
-
23:55
-
23:42
-
23:30
-
23:28
-
23:21
-
23:19
-
23:09
-
23:06
-
22:48
-
22:42
-
22:35
-
22:25
-
22:23
-
22:16
-
22:06
-
22:01
-
22:01
-
21:54
-
21:51
-
21:51
-
21:50
-
21:45
-
21:43