Аршавин: если «Зенит» обыграет «Динамо», то докатит до конца чемпионата без потери очков

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин назвал предстоящий матч сине-бело-голубых в рамках 26-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» ключевым для команды. Встреча состоится 26 апреля.

«У «Зенита» ключевой матч будет с «Динамо». Если одержат победу, то я думаю, что «Зенит» докатит до конца чемпионата без потери очков», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

После 25 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», который набрал 55 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 53 очка. Замыкает тройку лидеров московский «Спартак» (50).