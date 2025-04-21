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Аршавин: если «Зенит» обыграет «Динамо», то докатит до конца чемпионата без потери очков

Аршавин: если «Зенит» обыграет «Динамо», то докатит до конца чемпионата без потери очков
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Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин назвал предстоящий матч сине-бело-голубых в рамках 26-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» ключевым для команды. Встреча состоится 26 апреля.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У «Зенита» ключевой матч будет с «Динамо». Если одержат победу, то я думаю, что «Зенит» докатит до конца чемпионата без потери очков», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

После 25 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», который набрал 55 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 53 очка. Замыкает тройку лидеров московский «Спартак» (50).

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