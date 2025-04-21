В воскресенье, 20 апреля, состоялось пять матчей 30-го тура чемпионата Франции. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших встреч.

Результаты матчей чемпионата Франции 20 апреля:

«Лилль» — «Осер» — 3:1;

«Реймс» — «Тулуза» — 1:0;

«Брест» — «Ланс» — 1:3;

«Ницца» — «Анже» — 2:1;

«Сент-Этьен» — «Лион» — 2:1.

«ПСЖ» занимает первое место в таблице чемпионата Франции. У парижан в активе 77 очков после 29 матчей. Отметим, что клуб уже обеспечил себе чемпионство. На втором месте располагается «Марсель», набравший 55 очков. Замыкает лидирующую тройку «Монако», который записал в свой актив 54 очка. В зоне вылета находятся «Сент-Этьен» (27) и «Монпелье» (15). «Гавр» с 27 очками располагается в зоне стыковых матчей.