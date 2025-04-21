Болельщики «Реала» освистали Килиана Мбаппе во время матча

Болельщики «Реала» освистали нападающего Килиана Мбаппе во время матча 32-го тура чемпионата Испании с «Атлетиком» (1:0), сообщает AS. Отметим, сам форвард пропустил матч из-за дисквалификации, однако наблюдал за игрой с трибун.

На 20-й минуте, когда режиссёр трансляции показал форварда на большом экране стадиона, болельщики «Реала» на стадионе освистали футболиста.

Ранее сообщалось, что Мбаппе показал худшую серию без результативных действий с 2018 года. Француз не может забить или отдать передачу на протяжении пяти игр кряду.

В нынешнем сезоне Мбаппе приял участие в 49 матчах во всех, в которых записал в свой актив 32 года и 4 результативные передачи.