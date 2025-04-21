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Анчелотти отреагировал на победу «Реала» в матче с «Атлетиком»

Анчелотти отреагировал на победу «Реала» в матче с «Атлетиком»
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу своей команды в матче 32-го тура испанской Примеры с «Атлетиком» Бильбао (1:0).

Испания — Примера . 32-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
1 : 0
Атлетик Б
Бильбао
1:0 Вальверде – 90+3'    

«Вальверде сыграл ключевую роль, потому что забил. Команда сыграла хорошо. В первом тайме мы действовали немного медленнее, но во втором играли блестяще во всех отношениях. Мы хотели победить, исправиться после вылета [из Лиги чемпионов], и Вальверде был ключевым игроком», — приводит слова Анчелотти AS.

Турнирную таблицу испанской Ла Лиги возглавляет «Барселона», набравшая 73 очка за 32 игры. На второй строчке располагается мадридский «Реал», который заработал 69 очков. Замыкает тройку лидеров чемпионата Испании столичный «Атлетико» с 63 очками.

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