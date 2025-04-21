Футболист «Ростова» может перейти в клуб Лиги 1

Нападающий «Ростова» Мохаммад Мохеби может покинуть российский клуб и продолжить карьеру во Франции. Об этом сообщает Persian Soccer в соцсетях.

По информации источника, агент футболиста сообщил о переговорах с командой из французской Лиги 1. Условия возможной сделки не уточняются.

В нынешнем сезоне Мохеби принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.