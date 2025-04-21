Григорян: «Крылья Советов» провели сумасшедший матч с ЦСКА

Российский тренер Александр Григорян прокомментировал ничейный исход матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 между московским ЦСКА и самарскими «Крыльями Советов» (1:1).

«ЦСКА — «Крылья Советов» — лучшая игра в нашем чемпионате в текущем сезоне с точки зрения качества игры, которую показали команды. А что касается самарцев, то их игру поставил был между классной и выдающейся. «Крылья Советов» провели просто сумасшедший по качеству матч. Великолепно подготовились к ЦСКА и создали столько проблем, что игроки армейцев теперь долго будут восстанавливаться после этого матча. «Крылья» удачно вскрывали саму структуру ЦСКА, причем по центральной оси, где у московского клуба было численное преимущество», — сказал Григорян в эфире «Матч Премьер».

После 25 матчей ЦСКА располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 48 очков. «Крылья Советов» после аналогичного количества игр занимают 11-е место, заработав 27 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 55 очков.