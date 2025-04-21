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Григорян: «Крылья Советов» провели сумасшедший матч с ЦСКА

Григорян: «Крылья Советов» провели сумасшедший матч с ЦСКА
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Российский тренер Александр Григорян прокомментировал ничейный исход матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 между московским ЦСКА и самарскими «Крыльями Советов» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Койта – 69'     1:1 Сергеев – 74'    

«ЦСКА — «Крылья Советов» — лучшая игра в нашем чемпионате в текущем сезоне с точки зрения качества игры, которую показали команды. А что касается самарцев, то их игру поставил был между классной и выдающейся. «Крылья Советов» провели просто сумасшедший по качеству матч. Великолепно подготовились к ЦСКА и создали столько проблем, что игроки армейцев теперь долго будут восстанавливаться после этого матча. «Крылья» удачно вскрывали саму структуру ЦСКА, причем по центральной оси, где у московского клуба было численное преимущество», — сказал Григорян в эфире «Матч Премьер».

После 25 матчей ЦСКА располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 48 очков. «Крылья Советов» после аналогичного количества игр занимают 11-е место, заработав 27 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 55 очков.

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