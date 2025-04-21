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Мостовой опубликовал шуточное стихотворение, посвящённое Абаскалю

Мостовой опубликовал шуточное стихотворение, посвящённое Абаскалю
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой опубликовал шуточное стихотворение, посвящённое экс-тренеру московского «Спартака» Гильермо Абаскалю.

«После зимы нас ждёт весна, за январём придёт февраль. Но никогда не будет тренером Гильермо Абаскаль (творчество подписчиков)», — написал Мостовой в своём телеграм-канале.

Гильермо Абаскаль был назначен на пост главного тренера «Спартака» летом 2022 года. Испанец возглавлял красно-белых до апреля 2024 года. За этот период под его руководством московский клуб принял участие в 74 матчах во всех турнирах, в которых 36 раз одержал победу, 15 раз сыграл вничью и 23 раза потерпел поражение.

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