Резиуан Мирзов ответил на вопрос о судьбе «Химок»

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов ответил на вопрос о будущем подмосковного клуба.

«Есть понимание, какое будущее ждёт всю команду? К нам приезжал президент РПЛ, какое‑то понимание нам дал. Завтра у нас выходной, во вторник будет встреча. Всё будет видно», — сказал Мирзов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, футболисты «Химок» бойкотировали тренировки из-за долгов по зарплатам и в знак протеста против отставки Артиги. Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев заявил, что бойкот прекратился после его встречи с игроками, а также сообщил, что в клубе введено внешнее управление.

«Химки» заработали 23 очка после 25 игр и располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице РПЛ.