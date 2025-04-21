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Резиуан Мирзов ответил на вопрос о судьбе «Химок»

Резиуан Мирзов ответил на вопрос о судьбе «Химок»
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Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов ответил на вопрос о будущем подмосковного клуба.

«Есть понимание, какое будущее ждёт всю команду? К нам приезжал президент РПЛ, какое‑то понимание нам дал. Завтра у нас выходной, во вторник будет встреча. Всё будет видно», — сказал Мирзов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, футболисты «Химок» бойкотировали тренировки из-за долгов по зарплатам и в знак протеста против отставки Артиги. Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев заявил, что бойкот прекратился после его встречи с игроками, а также сообщил, что в клубе введено внешнее управление.

«Химки» заработали 23 очка после 25 игр и располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице РПЛ.

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