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Осинькин рассказал о претензиях Акинфеева после матча ЦСКА — «Крылья Советов»

Осинькин рассказал о претензиях Акинфеева после матча ЦСКА — «Крылья Советов»
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин ответил на вопрос о претензиях вратаря и капитана московского ЦСКА Игоря Акинфеева после очного матча в РПЛ (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Койта – 69'     1:1 Сергеев – 74'    

«В конце Акинфеев предъявлял мне какие‑то претензии? Это не мне. Я даже не буду говорить, кому именно. Речь о футболисте нашей команды, но я не буду говорить, о ком именно. Просто передал через меня, скажем так.

Акинфеев — победитель. Для него даже ничья — это маленькое внутреннее поражение. В матчах с «Крыльями» он всегда играет хорошо. И мяч, который Игорь вытащил после удара Николая Рассказова, — это топ‑момент», — сказал Осинькин в эфире «Матч ТВ».

После 25 матчей ЦСКА располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 48 очков. «Крылья Советов» после аналогичного количества игр занимают 11-е место, заработав 27 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 55 очков.

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