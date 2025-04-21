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Карло Анчелотти назвал свою любимую тактическую схему

Карло Анчелотти назвал свою любимую тактическую схему
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти назвал свою любимую тактическую схему.

«Моя любимая схема – 4-4-2. Я питаю к ней особую привязанность, так как она обеспечивает наилучший баланс в защите», — цитирует Анчелотти Managing Madrid.

Ранее сообщалось, что Карло Анчелотти может покинуть пост главного тренера мадридского «Реала». Итальянский специалист возглавляет «сливочных» с 2021 года. Его контрактное соглашение с мадридцами рассчитано до 2026 года.

Турнирную таблицу испанской Ла Лиги возглавляет «Барселона», набравшая 73 очка за 32 игры. На второй строчке располагается мадридский «Реал», который заработал 69 очков. Замыкает тройку лидеров чемпионата Испании столичный «Атлетико» с 63 очками.

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