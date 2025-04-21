Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аршавин назвал эпизод в матче «Зенит» — «Химки», который мог повлиять на чемпионскую гонку

Аршавин назвал эпизод в матче «Зенит» — «Химки», который мог повлиять на чемпионскую гонку
Аудио-версия:
Комментарии

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин высказался о спорном эпизоде вокруг неназначенного штрафного в ворота клуба из Санкт-Петербурга после подката Вильмара Барриоса против полузащитника «Химок» Лукаса Веры.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Химки
Химки
1:0 Гонду – 22'    

«На самом деле, если бы Шадыханов поставил штрафной, а «Химки» бы забили, то этот эпизод мог бы повлиять на всю чемпионскую гонку.

Хочется отметить «Химки», потому что я предсказывал, что до гола «Зенита» будет сопротивление, а потом нет, но ничего этого не случилось. Магомед Адиев смог донести до ребят, футболисты собрались и полностью дисциплинированно играли 90–95 минут, старались, пластались», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 53 очка. От лидирующего «Краснодара» команда отстаёт на два очка.

Материалы по теме
Внезапные проблемы для «Зенита»! Ждали разгрома измученных «Химок», а они сопротивлялись
Внезапные проблемы для «Зенита»! Ждали разгрома измученных «Химок», а они сопротивлялись
Турнирная таблица РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android