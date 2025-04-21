Аршавин назвал эпизод в матче «Зенит» — «Химки», который мог повлиять на чемпионскую гонку

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин высказался о спорном эпизоде вокруг неназначенного штрафного в ворота клуба из Санкт-Петербурга после подката Вильмара Барриоса против полузащитника «Химок» Лукаса Веры.

«На самом деле, если бы Шадыханов поставил штрафной, а «Химки» бы забили, то этот эпизод мог бы повлиять на всю чемпионскую гонку.

Хочется отметить «Химки», потому что я предсказывал, что до гола «Зенита» будет сопротивление, а потом нет, но ничего этого не случилось. Магомед Адиев смог донести до ребят, футболисты собрались и полностью дисциплинированно играли 90–95 минут, старались, пластались», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 53 очка. От лидирующего «Краснодара» команда отстаёт на два очка.