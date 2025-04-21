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«Не согласен, что были проблемы». Слишкович – о мотивации легионеров «Оренбурга»

«Не согласен, что были проблемы». Слишкович – о мотивации легионеров «Оренбурга»
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Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович ответил на вопрос о мотивации игроков команды.

– По первой части сезона казалось, что в плане мотивации особенно трудно было иностранцам. Это так?
– Не могу сказать, что в этом плане мне с ними было тяжело. Не согласен, что были проблемы. Наоборот, я видел, что они хотят и готовы играть за клуб. Что имя «Оренбург» для них важно. Они стараются и честно выглядят на тренировках – показывают пример молодым игрокам, как надо относиться к работе. Может, раньше и казалось, что они воспринимают «Оренбург» как промежуточный этап. Но, с другой стороны – это нормально, если футболист хочет расти. Главное – полностью отдаваться и не беречь себя, — сказал Слишкович в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

На данный момент «Оренбург» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков.

Полное интервью читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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