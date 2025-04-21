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«Нам просто надо попасть в створ, а мы бьём не туда». Слишкович — о поражении от ЦСКА

«Нам просто надо попасть в створ, а мы бьём не туда». Слишкович — о поражении от ЦСКА
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Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович ответил на вопрос о выступлениях своей команды.

– Как пережить такие моменты, как в матче с ЦСКА: вы лучше по большинству статистических показателей, но соперник включается на 10-15 минут и делает результат?
– К сожалению, такие матчи бывают. Есть много причин, почему так происходит. Нам просто надо попасть в створ – а мы бьём не туда. Знаем эти проблемы и постоянно над ними работаем. И рассчитываем, что решим их. Иногда уже получается, иногда нет. Но я думаю, что ребята тоже это понимают. Они скромно начали относиться к делу. Надеюсь, мы будем прогрессировать, — сказал Слишкович в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

После 25 сыгранных матчей «Оренбург» располагается на предпоследней, 15-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 17 очков.

Полное интервью с Владимиром Слишковичем читайте в ближайшее время на «Чемпионате».
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