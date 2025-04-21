Григорян: «Динамо» после Лички не будет яркой атакующей командой

Российский тренер Александр Григорян поделился мнением о возможном увольнении из московского «Динамо» чешского специалиста Марцела Лички.

«Личка никогда без работы не останется, вряд ли «Динамо» найдёт тренера сильнее, лучше Лички. Марцел — абсолютно уникальнейший тренер, его по‑прежнему недооценивают. «Динамо» после Лички очень долго не будет одной из ярких команд в атакующих действиях, никогда не будет командой, которая забивает больше всех мячей в чемпионате», — сказал Григорян в эфире «Матч Премьер».

Бело-голубые набрали 46 очков и поднялись на пятое место в турнирной таблице чемпионата России, обойдя столичный «Локомотив» (44).

Самая крупная победа «Динамо»: