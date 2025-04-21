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«Нет-нет, не делайте этого». Владимир Слишкович — о похвале молодому Ревазову

«Нет-нет, не делайте этого». Владимир Слишкович — о похвале молодому Ревазову
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Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович высказался о том, стоит ли считать 20-летнего нападающего клуба Ацамаза Ревазова молодым талантом.

– Ревазов кажется молодым талантом.
– Нет-нет, не делайте этого. Ему это не нужно. Он только поднял голову. Этот гол не должен психологически ему помешать. Ещё рано думать, что Ревазов уже состоявшийся футболист. Да, у него есть качества, талант и потенциал. Но впереди большой путь работы. И здесь всё зависит от игрока и его ментальной силы. Если он справится – из него может что-то получиться, — сказал Слишкович в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Полное интервью читайте на сайте «Чемпионата» в ближайшее время.

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