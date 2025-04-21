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Черчесов высказался о борьбе ЦСКА в чемпионской гонке РПЛ после ничьей с «Крыльями»

Черчесов высказался о борьбе ЦСКА в чемпионской гонке РПЛ после ничьей с «Крыльями»
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Бывший главный тренер «Спартака», московского «Динамо» и пермского «Амкара» Станислав Черчесов поделился мнением о борьбе ЦСКА в чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиги. Напомним, в матче 25-го тура чемпионата России армейцы сыграли вничью с самарскими «Крыльями Советов» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Койта – 69'     1:1 Сергеев – 74'    

«ЦСКА остаётся в медальной гонке. Многие теряют очки. Бороться за чемпионство армейцам уже тяжело… Хотя они сыграют против «Краснодара» в 28‑м туре и могут отыграть часть отставания. Что касается недовольства Николича после матча против «Крыльев», то он мог намекать на пенальти, который могли назначить в ворота самарцев при игре рукой у Солдатенкова», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

После 25 матчей ЦСКА располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 48 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 55 очков.

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