Черчесов высказался о борьбе ЦСКА в чемпионской гонке РПЛ после ничьей с «Крыльями»

Бывший главный тренер «Спартака», московского «Динамо» и пермского «Амкара» Станислав Черчесов поделился мнением о борьбе ЦСКА в чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиги. Напомним, в матче 25-го тура чемпионата России армейцы сыграли вничью с самарскими «Крыльями Советов» (1:1).

«ЦСКА остаётся в медальной гонке. Многие теряют очки. Бороться за чемпионство армейцам уже тяжело… Хотя они сыграют против «Краснодара» в 28‑м туре и могут отыграть часть отставания. Что касается недовольства Николича после матча против «Крыльев», то он мог намекать на пенальти, который могли назначить в ворота самарцев при игре рукой у Солдатенкова», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

После 25 матчей ЦСКА располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 48 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 55 очков.

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