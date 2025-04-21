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Главный тренер «Оренбурга» Слишкович объяснил, почему команда преобразилась в РПЛ весной

Главный тренер «Оренбурга» Слишкович объяснил, почему команда преобразилась в РПЛ весной
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Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович рассказал о том, как изменилась игра команды после зимних сборов.

– У «Оренбурга» уже три победы весной. Что удалось добавить на зимних сборах или после для нормализации результатов?
– Зимние сборы были для нас ключевыми. Уже говорил: ранее я не был доволен физической подготовкой игроков. А зимний период они провели очень хорошо и профессионально. Ты не можешь играть без функционального фундамента. Конечно, сборы помогли футболистам ещё лучше понять, что я от них требую. Потом началась весна – и многие увидели прогресс не только в результатах, но и в нашей игре.

– Кажется, что психологически команда стала чувствовать себя увереннее.
– Это так. Но ничего не влияет на атмосферу лучше побед. Это главный момент недели. Конечно, есть и рутинная работа тренерского штаба, персонала – в тяжёлый момент он старается помочь ребятам. Мне повезло – футболисты поняли главное: надо быть скромными, не зазнаваться, а главное – много работать, — сказал Слишкович в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Полное интервью читайте на сайте «Чемпионата» в ближайшее время.

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