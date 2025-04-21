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Станислав Черчесов рассказал о принципе отбора пенальтистов в своих командах

Станислав Черчесов рассказал о принципе отбора пенальтистов в своих командах
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Бывший главный тренер сборной России и Казахстана Станислав Черчесов высказался о подборе пенальтистов в своих командах.

«У каждого тренера свои принципы. Я всегда назначал двух пенальтистов. Один игрок может потерять уверенность, или получить травму. Всякое бывает. При этом есть основной пенальтист и есть второй номер. Если основной не забил один раз, может пробить второй исполнитель», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

За свою тренерскую карьеру Черчесов возглавлял австрийские «Куфштайн» и «Ваккер-Тироль», московский «Спартак», «Жемчужину-Сочи», грозненский «Ахмат», пермский «Амкар», московское «Динамо», польскую «Легию», венгерский «Фенецварош», национальные команды России и Казахстана.

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