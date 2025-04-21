Илья Помазун установил уникальное достижение после дебюта за «Спартак»

28-летний российский вратарь Илья Помазун, дебютировавший в составе «Спартака» в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Акроном» (3:2), установил уникальное вратарское достижение в чемпионатах России. Об этом сообщает пресс-служба московской команды.

Илья вместе со своим отцом Александром Помазуном стал первым в истории чемпионатов России дуэтом отца и сына, которые сыграли в воротах за один клуб. Отмечается, что это вторая династия в «Спартаке» в чемпионатах России после Алексея и Павла Мелёшиных — и шестая за всю историю московского клуба.

В нынешнем сезоне Помазун сыграл всего один официальный матч за «Спартак» после зимнего перехода. Илья является выпускником академии ЦСКА. Кроме игры за армейцев голкипер известен выступлениями в составе «Урала».

Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего футболиста составляет € 1,2 млн.

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