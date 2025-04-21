Анчелотти ответил на вопрос о выборе между Куртуа и Луниным на финал Кубка Испании

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на вопрос о голкипере своей команды, который сыграет в финале Кубка Испании сезона-2024/2025 с «Барселоной». На место в основе претендует основной голкипер «сливочных» Тибо Куртуа и его сменщик Андрей Лунин.

«Кто сыграет в финале? Лунин и Куртуа доступны и готовы играть, есть также Фран Гонсалес», — приводит слова Анчелотти AS.

Отметим, Лунин провёл 12 матчей во всех турнирах за клуб в текущем сезоне. Украинец является основным выбор Карло Анчелотти в матчах Кубка Испании. В активе Тибо Куртуа 42 матча во всех турнирах. Также один матч за первую команду «Королевского клуба» провёл воспитанник Фран Гонсалес.

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