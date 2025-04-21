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Каррагер призвал Слота не выпускать Александер-Арнольда в стартовом составе «Ливерпуля»

Каррагер призвал Слота не выпускать Александер-Арнольда в стартовом составе «Ливерпуля»
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Бывший защитник «Ливерпуля», а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер рассказал, почему главному тренеру команды Арне Слоту не стоит выпускать правого защитника мерсисайдцев Трента Александер-Арнольда в стартовом составе, после победы «красных» над «Лестером» со счётом 1:0.

Англия — Премьер-лига . 33-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Лестер Сити
Лестер
Окончен
0 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Александер-Арнольд – 76'    

«Вы не можете его заменить, потому что он такой, какой есть. Он самый обсуждаемый защитник, которого мы когда-либо видели в Премьер-лиге, потому что он уникален, он другой. Сейчас большинство лучших защитников не получают упрёков в том, что они не очень хороши в обороне. А Трент хорош в этом. Он как Кевин Де Брёйне, но только в защите, поэтому его очень сложно заменить.

«Ливерпулю» необходимо найти такого же креативного правого защитника. Его может заменить Конор Брэдли, но он не должен просто смотреть на Трента и думать: «Я хочу быть таким, как он». Он должен быть таким.

Я считаю, что если Трент не договорился с тренером о том, что он остаётся на следующий сезон, то он не должен выходить в стартовом составе», — приводит слова Каррагера Sky Sports.

Напомним, по итогам 33 туров «Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ.

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