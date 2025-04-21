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Руслан Пименов: Ломаев должен быть готов в мае, но советую ему не спешить на поле

Руслан Пименов: Ломаев должен быть готов в мае, но советую ему не спешить на поле
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Заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Руслан Пименов высказался о состоянии здоровья голкипера самарской команды Ивана Ломаева.

«У Ломаева всё нормально, восстанавливается. Думаю, в мае он будет готов играть. Но я как человек, который долго лечился в своей карьере, советую ему не спешить выходить недолеченным на поле. Я начинал тренироваться и снова ломался, поэтому советую ему сначала полностью выздороветь, а потом включаться на максимум», — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, вратарь получил травму в конце ноября, когда отражал пенальти в матче 16-го тура чемпионата России с грозненским «Ахматом» (2:1).

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