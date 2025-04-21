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Марцел Личка рассказал, в чём прибавил форвард «Динамо» Гладышев

Марцел Личка рассказал, в чём прибавил форвард «Динамо» Гладышев
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался об игре форварда команды Ярослава Гладышева.

«Глади может играть на позиции «девятки», он хорошо использует зону вингера. Он улучшает свою игру не только физически, но и тактически. Глади улучшил ментальную сторону и добавил в единоборствах, в работе спиной к воротам. В игре с ЦСКА хорошо бился с Рошей и Дивеевым, которые достаточно качественные и сильные игроки. Он выигрывал единоборства с ними.

Я не хочу сравнивать Тюкавина и Гладышева — это игроки разного плана. Если честно, не знал, что сегодня Глади сыграл 100-й матч за «Динамо». Узнал об этом только в раздевалке. Поздравляю его», — сказал Личка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, по итогам 25 туров «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

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