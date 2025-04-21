Анчелотти высказался о Винисиусе после победы «Реала» в «старом класико» с «Атлетиком»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался об игре вингера «сливочных» Винисиуса Жуниора в матче 32-го тура Ла Лиги в рамках «старого класико» с «Атлетиком» из Бильбао. Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу мадридской команды.

«Он удивительный игрок с выдающимся подходом к своему делу. В ходе второго тайма он проявил себя на поле, значительно утомив противников из «Атлетика». Его стремление к голу и несколько отличных передач стали ключевыми моментами игры. Последние недели были непростыми как для него, так и для всей команды. Мне понравилось, как он справился с этой ситуацией, и его настрой, безусловно, поможет нам в предстоящих матчах», — приводит слова Анчелотти пресс-служба клуба из Мадрида.

В нынешнем сезоне Винисиус принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 21 голами и 15 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.

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