Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Анчелотти высказался о Винисиусе после победы «Реала» в «старом класико» с «Атлетиком»

Анчелотти высказался о Винисиусе после победы «Реала» в «старом класико» с «Атлетиком»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался об игре вингера «сливочных» Винисиуса Жуниора в матче 32-го тура Ла Лиги в рамках «старого класико» с «Атлетиком» из Бильбао. Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу мадридской команды.

Испания — Примера . 32-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
1 : 0
Атлетик Б
Бильбао
1:0 Вальверде – 90+3'    

«Он удивительный игрок с выдающимся подходом к своему делу. В ходе второго тайма он проявил себя на поле, значительно утомив противников из «Атлетика». Его стремление к голу и несколько отличных передач стали ключевыми моментами игры. Последние недели были непростыми как для него, так и для всей команды. Мне понравилось, как он справился с этой ситуацией, и его настрой, безусловно, поможет нам в предстоящих матчах», — приводит слова Анчелотти пресс-служба клуба из Мадрида.

В нынешнем сезоне Винисиус принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 21 голами и 15 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.

Материалы по теме
Анчелотти ответил на вопрос о выборе между Куртуа и Луниным на финал Кубка Испании

Сколько зарабатывают футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android