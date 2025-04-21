Иван Сергеев ответил, готов ли покинуть «Крылья» ради перехода в топ-клуб летом

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев высказался о возможности покинуть самарский клуб ради перехода в топ-клуб Российской Премьер-Лиги летом 2025 года.

«Сейчас все полностью сконцентрированы на остатке сезона. А у меня есть действующий контракт с «Крыльями». Вопросы к Пименову (улыбается)», — сказал Сергеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В текущем сезоне во всех турнирах 29-летний нападающий провёл 25 матчей, в которых забил восемь мячей и оформил три результативные передачи. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

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