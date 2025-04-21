Стала известна готовность Мбаппе сыграть в финале Кубка Испании с «Барселоной»

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе точно будет готов к встрече в финальном матче Кубка Испании сезона-2024/2025 с «Барселоной», которая состоится 26 апреля в Севилье. Об этом сообщает испанское издание Tiempo de Juego.

Кубок Испании . Финал Кубок Испании . Финал 26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК Барселона Барселона Не начался Реал Мадрид Мадрид Кто победит в основное время? П1 X П2

По информации источника, Мбаппе близок к полному восстановлению и возвращению в строй после лёгкого растяжения связок правой лодыжки. Отмечается, что француз может появиться на поле даже в матче 33-го тура, где «сливочные» сыграют с «Хетафе», который пройдёт 23 апреля.

Ранее Килиан пропустил матч 32-го тура чемпионата Испании с «Атлетиком» (1:0).

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 33 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 170 млн.

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