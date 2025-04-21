Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стала известна готовность Мбаппе сыграть в финале Кубка Испании с «Барселоной»

Стала известна готовность Мбаппе сыграть в финале Кубка Испании с «Барселоной»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе точно будет готов к встрече в финальном матче Кубка Испании сезона-2024/2025 с «Барселоной», которая состоится 26 апреля в Севилье. Об этом сообщает испанское издание Tiempo de Juego.

Кубок Испании . Финал
26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По информации источника, Мбаппе близок к полному восстановлению и возвращению в строй после лёгкого растяжения связок правой лодыжки. Отмечается, что француз может появиться на поле даже в матче 33-го тура, где «сливочные» сыграют с «Хетафе», который пройдёт 23 апреля.

Ранее Килиан пропустил матч 32-го тура чемпионата Испании с «Атлетиком» (1:0).

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 33 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 170 млн.

Испания — Примера . 33-й тур
23 апреля 2025, среда. 22:30 МСК
Хетафе
Хетафе
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Материалы по теме
Болельщики «Реала» освистали Килиана Мбаппе во время матча

Почему «Реал Мадрид» — лучший клуб XX века:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android