Вратарь «Крыльев» Песьяков прокомментировал ничью в матче с ЦСКА

Вратарь самарских «Крыльев Советов» Сергей Песьяков прокомментировал ничью в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с ПФК ЦСКА. Игра состоялась в Москве и завершилась со счётом 1:1.

— Давило, что при Осинькине «Крылья» не обыгрывали ЦСКА?

— Я впервые узнал эту статистку («Крылья» провели девять матчей при Осинькине против ЦСКА: две ничьи и семь поражений. — Прим. «Чемпионата»). Ни тренер, ни кто-то ещё не подсыпал и не подливал. Нормально готовились и приехали за победой. Моменты в конце были — могли как проиграть, так и выиграть. Плюс-минус, ничья по делу, — сказал Песьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.