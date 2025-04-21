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Вратарь «Крыльев» Песьяков прокомментировал ничью в матче с ЦСКА

Вратарь «Крыльев» Песьяков прокомментировал ничью в матче с ЦСКА
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Вратарь самарских «Крыльев Советов» Сергей Песьяков прокомментировал ничью в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с ПФК ЦСКА. Игра состоялась в Москве и завершилась со счётом 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Койта – 69'     1:1 Сергеев – 74'    

— Давило, что при Осинькине «Крылья» не обыгрывали ЦСКА?
— Я впервые узнал эту статистку («Крылья» провели девять матчей при Осинькине против ЦСКА: две ничьи и семь поражений. — Прим. «Чемпионата»). Ни тренер, ни кто-то ещё не подсыпал и не подливал. Нормально готовились и приехали за победой. Моменты в конце были — могли как проиграть, так и выиграть. Плюс-минус, ничья по делу, — сказал Песьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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