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Расписание матчей Первой лиги 21 апреля

Расписание матчей Первой лиги 21 апреля
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Сегодня, 21 апреля, состоится один матч в рамках 29-го тура МЕЛБЕТ Первой лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием турнира в указанный день.

Первая лига, 29 тур. 21 апреля:

19:00 мск. «Торпедо» (Москва) — «Урал» (Екатеринбург).

Турнирную таблицу Первой лиги сезона-2024/2025 возглавляет калининградская «Балтика». Команда набрала 63 очка после 29 матчей. На второй строчке располагается новороссийский «Черноморец», заработав 51 очко. Тройку лидеров замыкает московское «Торпедо» (51). На четвёртом месте расположился «Сочи» с 50 очками. В зоне вылета находятся владикавказская «Алания» (23), саратовский «Сокол» (23) и «Тюмень» (23).

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
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