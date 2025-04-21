Нападающий ЦСКА Секу Койта: наша задача — выиграть все оставшиеся матчи сезона

Малийский форвард ЦСКА Секу Койта заявил, что армейцы ставят перед собой задачу выиграть все оставшиеся матчи сезона Российской Премьер-Лиги. В матче 26-го тура РПЛ ЦСКА сыграет со «Спартаком». После этого армейцам останется провести матчи с «Ахматом», «Краснодаром», «Локомотивом» и «Пари НН».

«Для вас важен каждый матч. В том числе и со «Спартаком». Наша задача – выиграть все оставшиеся матчи до конца сезона, со всеми соперниками. Да, мы готовы бороться за клуб в этом матче со «Спартаком». Мы готовы к игре с ним, как и к любым другим матчам. Мы будем играть так же, как и в других матчах. Мы готовы», — приводит слова Койта «Советский спорт».

Напомним, в матче 25-го тура РПЛ ЦСКА играл с самарскими «Крыльями Советов». Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра выступал Павел Кукуян (Сочи). Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. Игра закончилась вничью — 1:1. После 25 матчей ЦСКА располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 48 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 55 очков.