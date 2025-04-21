Полузащитник «Динамо» Глебов назвал причину нестабильных результатов весной

Полузащитник московского «Динамо» Данил Глебов назвал причину нестабильных результатов бело-голубых в весенней части сезона-2024/2025.

«Реализация моментов — одна из причин нестабильности «Динамо» в весенней части сезона. Взять ту же игру с ЦСКА, где мы проиграли со счётом 1:3. Нельзя сказать, что мы играли на поражение, но надо реализовывать свои моменты. Благодаря этому у нас будут более положительные результаты», — сказал Глебов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Бело-голубые в последнем туре РПЛ обыграли «Рубин» со счётом 3:1, набрали 46 очков и поднялись на пятое место в турнирной таблице чемпионата России, обойдя столичный «Локомотив» (44).