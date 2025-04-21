Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник «Динамо» Глебов назвал причину нестабильных результатов весной

Полузащитник «Динамо» Глебов назвал причину нестабильных результатов весной
Комментарии

Полузащитник московского «Динамо» Данил Глебов назвал причину нестабильных результатов бело-голубых в весенней части сезона-2024/2025.

«Реализация моментов — одна из причин нестабильности «Динамо» в весенней части сезона. Взять ту же игру с ЦСКА, где мы проиграли со счётом 1:3. Нельзя сказать, что мы играли на поражение, но надо реализовывать свои моменты. Благодаря этому у нас будут более положительные результаты», — сказал Глебов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Бело-голубые в последнем туре РПЛ обыграли «Рубин» со счётом 3:1, набрали 46 очков и поднялись на пятое место в турнирной таблице чемпионата России, обойдя столичный «Локомотив» (44).

Материалы по теме
Дикая концовка игры «Динамо»! Удаление Даку, штанга, гол — невероятное невезение «Рубина»!
Дикая концовка игры «Динамо»! Удаление Даку, штанга, гол — невероятное невезение «Рубина»!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android