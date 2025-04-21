Андрей Аршавин оценил шансы «Химок» сохранить прописку в РПЛ
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Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин после матча 25-го тура с «Химками» (1:0) оценил шансы подмосковной команды сохранить прописку в Российской Премьер-Лиге.
Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Химки
Химки
1:0 Гонду – 22'
«Если сохранится всё как в сегодняшней игре, то «Химки» без вопросов сохранят место в РПЛ. Есть набор игроков, нужны просто дисциплина и удача», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».
«Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 23 очка, столько же у грозненского «Ахмата», который находится на 13-й строчке — в зоне стыковых матчей. Также в зоне стыков находится «Пари НН» с 20 очками после аналогичного количество встреч.
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