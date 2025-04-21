Михаил Рядно высказался о победной серии «Родины» в Первой лиге

Защитник «Родины» Михаил Рядно, выступающий за клуб на правах аренды из ЦСКА, высказался о победной серии московской команды в Мелбет Первой лиге. «Родина» выиграла четыре матча подряд, а также не проигрывала на протяжении семи встреч.

«Каждый день работаем над ошибками, разбираем игры и двигаемся дальше. Мы стали более слаженно играть, возможно, появился другой стиль у команды. Все настроены на каждый матч на 100 процентов. «Родина» хочет побеждать в каждой игре и двигаться в турнирной таблице вперёд», — приводит слова Рядно пресс-служба клуба в телеграм-канале.

«Родина» занимает седьмое место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала 41 очко за 29 матчей. Возглавляет турнирную таблицу «Балтика», у которой 63 очка за 29 матчей.