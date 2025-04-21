Игрок «Рубина» Чумич: мы не заслуживали поражения в матче с «Динамо»
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Полузащитник казанского «Рубина» Никола Чумич высказался о поражении своей команды в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо». Игра проходила 20 апреля в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.
Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Рубин
Казань
1:0 Гладышев – 23' 1:1 Безруков – 25' 2:1 Гладышев – 61' 3:1 Бителло – 90+9'
Удаления: нет / Даку – 90'
«Ничья в матче с «Динамо» — более закономерный результат. У нас было много моментов, особенно в первом тайме. После перерыва я забил гол, но его отменили из-за офсайда, был момент у Даку. Мы не заслуживали поражения. Но это футбол, теперь двигаемся дальше. Главная проблема «Рубина» в матче с «Динамо» — реализация. У нас было три стопроцентных момента», — сказал Чумич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
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