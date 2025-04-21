Игрок «Рубина» Чумич: мы не заслуживали поражения в матче с «Динамо»

Полузащитник казанского «Рубина» Никола Чумич высказался о поражении своей команды в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо». Игра проходила 20 апреля в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

«Ничья в матче с «Динамо» — более закономерный результат. У нас было много моментов, особенно в первом тайме. После перерыва я забил гол, но его отменили из-за офсайда, был момент у Даку. Мы не заслуживали поражения. Но это футбол, теперь двигаемся дальше. Главная проблема «Рубина» в матче с «Динамо» — реализация. У нас было три стопроцентных момента», — сказал Чумич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.