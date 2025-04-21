Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Рубина» Чумич: мы не заслуживали поражения в матче с «Динамо»

Игрок «Рубина» Чумич: мы не заслуживали поражения в матче с «Динамо»
Комментарии

Полузащитник казанского «Рубина» Никола Чумич высказался о поражении своей команды в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо». Игра проходила 20 апреля в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Рубин
Казань
1:0 Гладышев – 23'     1:1 Безруков – 25'     2:1 Гладышев – 61'     3:1 Бителло – 90+9'    
Удаления: нет / Даку – 90'

«Ничья в матче с «Динамо» — более закономерный результат. У нас было много моментов, особенно в первом тайме. После перерыва я забил гол, но его отменили из-за офсайда, был момент у Даку. Мы не заслуживали поражения. Но это футбол, теперь двигаемся дальше. Главная проблема «Рубина» в матче с «Динамо» — реализация. У нас было три стопроцентных момента», — сказал Чумич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Дикая концовка игры «Динамо»! Удаление Даку, штанга, гол — невероятное невезение «Рубина»!
Дикая концовка игры «Динамо»! Удаление Даку, штанга, гол — невероятное невезение «Рубина»!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android