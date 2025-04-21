Тренер «Крыльев» Осинькин — о матче с ЦСКА: большой вопрос, кто был ближе к победе

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин считает, что его команда могла обыгрывать ЦСКА в матче 25-го тура РПЛ. Встреча состоялась накануне, 20 апреля, и завершилась вничью со счётом 1:1.

— С ЦСКА было много матчей, в которых мы могли выигрывать. Даже должны были в какой-то момент. Но мы их сыграли вничью или даже проиграли. Был один матч в Москве, в позапрошлом году, когда проиграли 0:4. Этот матч был сложный.

Был матч в прошлом году, когда мы 0:2 проиграли дома: быстрые голы Роши со стандартных положений немножечко нас придержали. В остальных матчах с ЦСКА я не могу сказать, что мы играли плохо. Как и вчера, кто был ближе к победе в концовке — большой вопрос.

— Есть обида, что не реализовали свои моменты в конце?

— Она всегда есть. Я не знаю, что это — обида или оценка того, что было. Слово «обида» точно сюда не подходит. С ЦСКА мы не забили, а с «Рубином» нам прилетело (улыбается). Хотелось, чтобы мы чаще в таких ситуациях добирали, — сказал Осинькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.