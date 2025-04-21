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Руслан Пименов рассказал о переговорах со «Спартаком» по трансферу Антона Зиньковского

Руслан Пименов рассказал о переговорах со «Спартаком» по трансферу Антона Зиньковского
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Заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Руслан Пименов рассказал о том, как проходят переговоры со «Спартаком» по поводу полузащитника Антона Зиньковского. Функционер отметил, что на данном этапе договорённостей с красно-белыми о полноценном переходе хавбека нет.

«Со «Спартаком» пока что мы высказали своё пожелание, но на этом всё. Мы дождёмся окончания сезона и дальше будем разговаривать. Может, Антон сам не захочет. Он же говорил, что хочет в «Спартаке» остаться. Я понимаю его желание. Всё может пойти по-разному», — приводит слова Пименова Metaratings.

Антон Зиньковский вернулся в «Крылья Советов» из московского «Спартака» в феврале 2025 года на условиях аренды до конца сезона. Летом 2022 года полузащитник переходил в стан красно-белых из самарской команды. В шести матчах весенней части сезона у Зиньковского ни одного результативного действия.

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