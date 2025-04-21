«Это не нормально». Тренер «Родины» раскритиковал футболистов после победы над «Уфой»

Словенский главный тренер «Родины» Зоран Зелькович прокомментировал победу в матче 29-го тура Мелбет Первой лиги с «Уфой» (2:0).

«Сегодня доволен только набранными очками. Это, наверное, худшая игра с того момента, как я возглавил команду. Играли нервно, допускали много ошибок, особенно в первом тайме, во втором было чуть лучше. Уверен, что моя команда может играть намного лучше. Я сказал парням, что это не нормально. Но в любом случае это победа», — приводит слова Зельковича пресс-служба клуба в телеграм-канале.

«Родина» занимает седьмое место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала 41 очко за 29 матчей. Возглавляет турнирную таблицу «Балтика», у которой 63 очка за 29 матчей.