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«Это не нормально». Тренер «Родины» раскритиковал футболистов после победы над «Уфой»

«Это не нормально». Тренер «Родины» раскритиковал футболистов после победы над «Уфой»
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Словенский главный тренер «Родины» Зоран Зелькович прокомментировал победу в матче 29-го тура Мелбет Первой лиги с «Уфой» (2:0).

«Сегодня доволен только набранными очками. Это, наверное, худшая игра с того момента, как я возглавил команду. Играли нервно, допускали много ошибок, особенно в первом тайме, во втором было чуть лучше. Уверен, что моя команда может играть намного лучше. Я сказал парням, что это не нормально. Но в любом случае это победа», — приводит слова Зельковича пресс-служба клуба в телеграм-канале.

«Родина» занимает седьмое место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала 41 очко за 29 матчей. Возглавляет турнирную таблицу «Балтика», у которой 63 очка за 29 матчей.

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