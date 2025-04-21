Хаби Алонсо оценил шансы «Байера» в чемпионской гонке в Бундеслиге

Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо оценил шансы своей команды на победу в Бундеслиге по итогам нынешнего сезона. После 30 туров чемпионата Германии «Байер» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Баварии» на восемь очков.

«Математически чемпионская гонка ещё не завершена, но мы знаем, что у нас слишком много ничьих в этом сезоне, чтобы быть на уровне «Баварии». Отставание в восемь очков очень большое», – приводит слова Алонсо официальный сайт Бундеслиги.

Напомним, «Байер» действующий чемпион Германии. В прошлом сезоне команда Хаби Алонсо также выиграла Кубок страны и дошла до финала Лиги Европы УЕФА, где уступила итальянской «Аталанте».