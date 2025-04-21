Пименов: место «Крыльев» нервирует, так ещё и с «Оренбургом» будет невероятно сложно

Заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Руслан Пименов высказался о турнирном положении самарской команды и поделился ожиданиями от предстоящего матча 26-го тура РПЛ с «Оренбургом».

«Ситуация в таблице вообще некомфортная для «Крыльев», это нервирует. А следующая наша игра в два часа дня с «Оренбургом». Будет невероятно сложная игра. А если ещё и погода будет как в Москве, футболистам придётся мегасложно двигаться по полю. Там только волевые качества помогут забрать три очка, но «Оренбург» — очень сильная команда», — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, после 25 туров РПЛ «Крылья Советов» занимают 11-е место в турнирной таблице. С «Оренбургом» команда Игоря Осинькина сыграет 27 апреля.