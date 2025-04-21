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Рахимов рассказал о состоянии игроков «Рубина», получивших травмы в матче с «Динамо»

Рахимов рассказал о состоянии игроков «Рубина», получивших травмы в матче с «Динамо»
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Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов рассказал о состоянии форварда Дардана Шабанхаджая и полузащитника Богдана Йочича, получивших травмы в матче 25-го тура РПЛ с московским «Динамо» (1:3).

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Рубин
Казань
1:0 Гладышев – 23'     1:1 Безруков – 25'     2:1 Гладышев – 61'     3:1 Бителло – 90+9'    
Удаления: нет / Даку – 90'

– Как дела у Шабанхаджая и Йочича, которые были заменены из-за травмы?
– И у него, и у Йочича пока не очень. У Дардана ещё на тренировке в среду был болезненный стык, у него ушла нога, его к игре подготовили, но в конце первого тайма он пожаловался на это. Пришлось менять. Но мы рады, что он стал чувствовать уверенность, стал более полезный.

– Есть уже мысли, кто выйдет на позиции нападающего в следующем матче?
– Я туго думаю, нет мыслей, — приводит слова Рахимова официальный сайт клуба.

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