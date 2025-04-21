Рахимов рассказал о состоянии игроков «Рубина», получивших травмы в матче с «Динамо»
Поделиться
Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов рассказал о состоянии форварда Дардана Шабанхаджая и полузащитника Богдана Йочича, получивших травмы в матче 25-го тура РПЛ с московским «Динамо» (1:3).
Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Рубин
Казань
1:0 Гладышев – 23' 1:1 Безруков – 25' 2:1 Гладышев – 61' 3:1 Бителло – 90+9'
Удаления: нет / Даку – 90'
– Как дела у Шабанхаджая и Йочича, которые были заменены из-за травмы?
– И у него, и у Йочича пока не очень. У Дардана ещё на тренировке в среду был болезненный стык, у него ушла нога, его к игре подготовили, но в конце первого тайма он пожаловался на это. Пришлось менять. Но мы рады, что он стал чувствовать уверенность, стал более полезный.
– Есть уже мысли, кто выйдет на позиции нападающего в следующем матче?
– Я туго думаю, нет мыслей, — приводит слова Рахимова официальный сайт клуба.
Материалы по теме
Комментарии
- 21 апреля 2025
-
11:57
-
11:45
-
11:45
-
11:43
-
11:40
-
11:27
-
11:26
-
11:21
-
11:20
-
11:17
-
11:13
-
11:12
-
11:01
-
10:48
-
10:44
-
10:40
-
10:40
-
10:39
-
10:18
-
10:13
-
10:10
-
10:00
-
09:51
-
09:50
-
09:45
-
09:34
-
09:30
-
09:26
-
09:25
-
09:15
-
09:05
-
09:00
-
08:50
-
08:35
-
08:30