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Главный тренер «Оренбурга» Слишкович: игроки делятся на два типа

Главный тренер «Оренбурга» Слишкович: игроки делятся на два типа
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Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович высказался об интеграции молодых футболистов в состав оренбургской команды.

– 20-летний Сыщенко и 20-летний Ревазов хорошо выглядели с Махачкалой. Оба забили, пусть и один гол отменили. Вы без тревоги выпускаете таких игроков на поле?
– Без. Я не выпускаю футболиста, если сомневаюсь, что он сможет поддержать уровень матча. Для меня возраст ничего не значит. Игроки делятся на два типа: которые могут и которые не могут. И не важно, 17 тебе лет или 40. Если ты в 40 выполняешь требования – выходишь в составе. Я не смотрю на возраст.

Для Сыщенко это был первый матч в РПЛ. Очень неприятный соперник. Но Максим показал, что может сыграть как нужно. Мы постарались его успокоить, чтобы он показал свой футбол. Это касается и Ревазова. Да, с одним и вторым надо ещё много работать. И они это знают. Но когда у тебя игроки, которые хотят учиться, любому тренеру будет легко.

– При этом Сыщенко вы предпочли более опытному Хотулёву. Он не пользуется большим доверием. Почему?
– Конкуренция. Футболисты знают мой менталитет и знают, как я к этому отношусь. Все понимают: если будут лучше на тренировках – будут играть. Хотулёв знает, что ему надо улучшить для возвращения в состав. Конечно, как тренер хотел бы 23 одинаковых игроков. Но это невозможно, — сказал Слишкович в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

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