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Гонду — о победе «Зенита» над «Химками»: на финише сезона абсолютно все команды дают бой

Гонду — о победе «Зенита» над «Химками»: на финише сезона абсолютно все команды дают бой
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Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Лусиано Гонду прокомментировал победу своей команды в матче 25-го тура РПЛ с «Химками» (1:0), а также высказался о своём голе, который принёс сине-бело-голубым три очка.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Химки
Химки
1:0 Гонду – 22'    

— Во-первых, всех с победой, было очень важно сегодня набрать три очка. Возможно, мы могли бы забить на один-два мяча больше, чтобы не страдать так в концовке, но все прекрасно понимают, что на финише сезона абсолютно все команды дают бой, напряжённая борьба ведётся не только в верхней части таблицы, но и в нижней. Думаю, это сыграло свою роль в матче с «Химками», но самое главное — мы победили.

— Как момент с голом смотрелся вашими глазами?
— Мы атаковали по левому флангу, Вендел нашёл передачей Макса [Глушенкова], тот пробил, мяч отскочил от защитника точно мне под правую — и дальше оставалось только сложиться и нанести точный удар. К счастью, мне это удалось, — приводит слова Гонду официальный сайт клуба.

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