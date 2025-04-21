Сергей Семак одержал 150-ю победу в РПЛ, быстрее него это сделал только Олег Романцев

В матче 25-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Химками» (1:0) главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак одержал свою 150-ю победу в матчах чемпионата России, сообщает телеграм-канал Opta Sports. Только экс-тренер «Спартака» Олег Романцев достигал 150 побед быстрее, для этого ему понадобилось провести 226 матчей в рамках РПЛ. Семаку — 249 игр.

Топ-пять тренеров, быстрее остальных одержавших 150 побед в РПЛ, выглядит следующим образом:

1. Олег Романцев (226).

2. Сергей Семак (249).

3. Юрий Сёмин (291).

4. Леонид Слуцкий (295).

5. Валерий Газзаев (301).

Сергей Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. Под его руководством сине-бело-голубые выиграли шесть чемпионских титулов подряд. Ранее Семак возглавлял «Уфу».