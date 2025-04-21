Сергей Семак одержал 150-ю победу в РПЛ, быстрее него это сделал только Олег Романцев
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В матче 25-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Химками» (1:0) главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак одержал свою 150-ю победу в матчах чемпионата России, сообщает телеграм-канал Opta Sports. Только экс-тренер «Спартака» Олег Романцев достигал 150 побед быстрее, для этого ему понадобилось провести 226 матчей в рамках РПЛ. Семаку — 249 игр.
Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Химки
Химки
1:0 Гонду – 22'
Топ-пять тренеров, быстрее остальных одержавших 150 побед в РПЛ, выглядит следующим образом:
1. Олег Романцев (226).
2. Сергей Семак (249).
3. Юрий Сёмин (291).
4. Леонид Слуцкий (295).
5. Валерий Газзаев (301).
Сергей Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. Под его руководством сине-бело-голубые выиграли шесть чемпионских титулов подряд. Ранее Семак возглавлял «Уфу».
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