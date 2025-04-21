Агент сообщил, что «Химки» ещё не выплатили деньги экс-тренеру Артиге

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы испанского тренера Франка Артиги, заявил, что подмосковные «Химки» всё ещё не выплатили деньги его клиенту.

«Артига в ожидании выплат от «Химок». Как понимаю, 30 апреля — крайний срок. Думаю, в вопросе футболистов можно говорить о выплате по частям или хотя бы половины суммы. Но в случае с Артигой и тренерским штабом надо выплачивать всё сразу. Они же закончили работать. Но для начала им надо расторгнуть контракт, что пока ещё «Химки» не сделали», — сказал Селюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, ранее подмосковный клуб объявил, что Артига и его тренерский штаб покидают команду по соглашению сторон.