Рахимов рассказал, как «Рубин» мог реализовать свободный удар в ворота «Динамо»
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Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался о свободном ударе изнутри штрафной площади в игре с московским «Динамо» (1:3), назначенном в концовке матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги. Казанцы не сумели его реализовать, попав в штангу.
Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Рубин
Казань
1:0 Гладышев – 23' 1:1 Безруков – 25' 2:1 Гладышев – 61' 3:1 Бителло – 90+9'
Удаления: нет / Даку – 90'
— Я уже не докричался, вся вторая половина ворот была открытой. Нужно делать движение, что катишь короткую, а катишь дальнюю, и тогда можно бить. Но попали в штангу, всё могло быть.
— На тренировках такие редкие ситуации отрабатываются?
— Я не знаю упражнений под такие ситуации. В этом сезоне, наверно, один раз такая ситуация возникла, — приводит слова Рахимова официальный сайт клуба.
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