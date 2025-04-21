Рахимов рассказал, как «Рубин» мог реализовать свободный удар в ворота «Динамо»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался о свободном ударе изнутри штрафной площади в игре с московским «Динамо» (1:3), назначенном в концовке матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги. Казанцы не сумели его реализовать, попав в штангу.

— Я уже не докричался, вся вторая половина ворот была открытой. Нужно делать движение, что катишь короткую, а катишь дальнюю, и тогда можно бить. Но попали в штангу, всё могло быть.

— На тренировках такие редкие ситуации отрабатываются?

— Я не знаю упражнений под такие ситуации. В этом сезоне, наверно, один раз такая ситуация возникла, — приводит слова Рахимова официальный сайт клуба.