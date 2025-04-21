КДК РФС рассмотрит удаление игрока «Пари НН» Каккоева в матче с «Локомотивом»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что КДК рассмотрит удаление защитника Никиты Каккоева в матче 25-го тура РПЛ с «Локомотивом».

«Рассмотрим удаление футболиста «Пари НН» Каккоева за серьёзное нарушение правил с учётом травматического случая, который зафиксирован в протоколе матча. Игрок приглашён на заседание», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Матч между «Пари НН» и «Локомотивом» состоялся 19 апреля. Встреча прошла на стадионе «РЖД Арена» и завершилась победой железнодорожников со счётом 3:0.