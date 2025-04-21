КДК РФС рассмотрит удаление игрока «Пари НН» Каккоева в матче с «Локомотивом»
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что КДК рассмотрит удаление защитника Никиты Каккоева в матче 25-го тура РПЛ с «Локомотивом».
Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2025, суббота. 17:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Воробьёв – 45+3' 2:0 Пиняев – 56' 3:0 Карпукас – 90+6'
Удаления: нет / Каккоев – 31'
«Рассмотрим удаление футболиста «Пари НН» Каккоева за серьёзное нарушение правил с учётом травматического случая, который зафиксирован в протоколе матча. Игрок приглашён на заседание», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Матч между «Пари НН» и «Локомотивом» состоялся 19 апреля. Встреча прошла на стадионе «РЖД Арена» и завершилась победой железнодорожников со счётом 3:0.
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