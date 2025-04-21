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КДК РФС рассмотрит неподобающее поведение игроков «Динамо» Мх в матче с «Оренбургом»

КДК РФС рассмотрит неподобающее поведение игроков «Динамо» Мх в матче с «Оренбургом»
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет рассмотрит неподобающее поведение игроков махачкалинского «Динамо» в матче 25-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:2).

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2025, суббота. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 1
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Сундуков – 28'     1:1 Гюрлюк – 59'     2:1 Ревазов – 81'    
Удаления: нет / Алибеков – 90+8'

«Рассмотрим неподобающее поведение игроков «Динамо» Махачкала в матче с «Оренбургом». Было предупреждение шести футболистам и удаление игрока в составе команды», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После 25 сыгранных матчей «Оренбург» располагается на предпоследней, 15-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 17 очков. Махачкалинское «Динамо» после аналогичного количества игр занимает 10-е место, заработав 27 очков.

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