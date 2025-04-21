КДК РФС рассмотрит неподобающее поведение игроков «Динамо» Мх в матче с «Оренбургом»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет рассмотрит неподобающее поведение игроков махачкалинского «Динамо» в матче 25-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:2).

«Рассмотрим неподобающее поведение игроков «Динамо» Махачкала в матче с «Оренбургом». Было предупреждение шести футболистам и удаление игрока в составе команды», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После 25 сыгранных матчей «Оренбург» располагается на предпоследней, 15-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 17 очков. Махачкалинское «Динамо» после аналогичного количества игр занимает 10-е место, заработав 27 очков.