КДК РФС рассмотрит неподобающее поведение игроков «Динамо» Мх в матче с «Оренбургом»
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет рассмотрит неподобающее поведение игроков махачкалинского «Динамо» в матче 25-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:2).
Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2025, суббота. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 1
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Сундуков – 28' 1:1 Гюрлюк – 59' 2:1 Ревазов – 81'
Удаления: нет / Алибеков – 90+8'
«Рассмотрим неподобающее поведение игроков «Динамо» Махачкала в матче с «Оренбургом». Было предупреждение шести футболистам и удаление игрока в составе команды», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
После 25 сыгранных матчей «Оренбург» располагается на предпоследней, 15-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 17 очков. Махачкалинское «Динамо» после аналогичного количества игр занимает 10-е место, заработав 27 очков.
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