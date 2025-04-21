КДК РФС рассмотрит возможное неисполнение санкций тренером «Спартака» Сакичем с «Акроном»
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что КДК рассмотрит возможное неисполнение санкций тренером московского «Спартака» Ненадом Сакичем в матче 25-го тура РПЛ с «Акроном».
Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2025, суббота. 14:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва
1:0 Дзюба – 23' 2:0 Пестряков – 29' 2:1 Бонгонда – 39' 2:2 Джурасович – 61' 2:3 Барко – 90+4'
«В матче «Акрон» — «Спартак» рассмотрим неподобающее поведение «Акрона». Было предупреждение пяти футболистам и удаление официального лица клуба.
Также рассмотрим запись в рапорте делегата матча о возможном неисполнении спортивных санкций тренером «Спартака» Сакичем», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Матч между «Акроном» и «Спартаком» состоялся 19 апреля и завершился победой красно-белых со счётом 3:0.
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