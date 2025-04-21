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КДК РФС рассмотрит возможное неисполнение санкций тренером «Спартака» Сакичем с «Акроном»

КДК РФС рассмотрит возможное неисполнение санкций тренером «Спартака» Сакичем с «Акроном»
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что КДК рассмотрит возможное неисполнение санкций тренером московского «Спартака» Ненадом Сакичем в матче 25-го тура РПЛ с «Акроном».

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2025, суббота. 14:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва
1:0 Дзюба – 23'     2:0 Пестряков – 29'     2:1 Бонгонда – 39'     2:2 Джурасович – 61'     2:3 Барко – 90+4'    

«В матче «Акрон» — «Спартак» рассмотрим неподобающее поведение «Акрона». Было предупреждение пяти футболистам и удаление официального лица клуба.

Также рассмотрим запись в рапорте делегата матча о возможном неисполнении спортивных санкций тренером «Спартака» Сакичем», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Матч между «Акроном» и «Спартаком» состоялся 19 апреля и завершился победой красно-белых со счётом 3:0.

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