КДК РФС рассмотрит возможное неисполнение санкций тренером «Спартака» Сакичем с «Акроном»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что КДК рассмотрит возможное неисполнение санкций тренером московского «Спартака» Ненадом Сакичем в матче 25-го тура РПЛ с «Акроном».

«В матче «Акрон» — «Спартак» рассмотрим неподобающее поведение «Акрона». Было предупреждение пяти футболистам и удаление официального лица клуба.

Также рассмотрим запись в рапорте делегата матча о возможном неисполнении спортивных санкций тренером «Спартака» Сакичем», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Матч между «Акроном» и «Спартаком» состоялся 19 апреля и завершился победой красно-белых со счётом 3:0.